Ultimo weekend con ‘ll Natale delle Meraviglie’ a Ferentino: in piazza Matteotti arriva la Befana

Laboratori creativi, giochi, animazione per i piccoli. Ma anche musica e un festival artistico a chiudere le festività del 2019 con un programma ricco di eventi che ha scandito i giorni di festa e regalato alla cittadinanza, oltre che a visitatori e turisti, tanti appuntamenti e bei momenti di condivisione.

Gli ultimi eventi sono in calendario per domenica 5 e lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, in cui cala il sipario sulle festività natalizie.

Per domenica 5 gennaio, dalle ore 10, è previsto in piazza Matteotti il laboratorio creativo ‘La mia calza’, con truccabimbi e baby dance a cura delle associazioni ‘I Carillon’ e ‘L’Airone’, che continueranno le loro attività anche nella mattinata del 6 gennaio. Sempre domenica mattina, in piazza, andranno in scena i festeggiamenti per il 25°esimo anniversario del MotoClub Ferentino, mentre nel pomeriggio ancora divertimento per i bambini con il Clown Skarabokkio.

Alle ore 18, invece, nella chiesa di San Francesco, si svolgerà l’esibizione del coro di voci bianche ‘Liet Armonia’, diretto da Katia Sacchetti, con la banda giovanile ‘Città di Ferentino’ del direttore Luigi Bartolini.

Lunedì 6 gennaio, invece, a partire dalle 10.30, l’arrivo della Befana in piazza Matteotti anche con il carro dell’associazione ‘Castello delle vigne’: saranno distribuite calze e dolciumi a tutti i bambini presenti, mentre, a chiusura di tutte le manifestazioni, un festival artistico dell’Epifania al Centro Polivalente dalle ore 15.

“Con questi ultimi appuntamenti – commentano il sindaco Antonio Pompeo e gli assessori Vittori, Schietroma e Di Marco – si chiude ‘Il Natale delle Meraviglie’ 2019 che ci ha regalato tanti momenti indimenticabili, in una città vestita a festa grazie allo splendido spettacolo delle luminarie ‘Incanti di Natale’. Siamo molto soddisfatti della partecipazione calorosa, da parte di cittadini e turisti, ai vari eventi che hanno scandito queste giornate di festa e che ci hanno permesso di mostrare il volto accogliente e coinvolgente della nostra città. L’anno 2020 – concludono – ci vedrà ancora più impegnati e motivati a creare occasioni e momenti di svago e condivisione non soltanto per la nostra cittadinanza ma anche per chi, venendo dai paesi limitrofi o da fuori provincia, voglia apprezzare le nostre bellezze e la nostra gente”.

