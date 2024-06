Ultimo service anno lionistico club Sora-Isola-Arpino

Concludiamo l’anno Lionistico con l’ultimo service per alleviare la fame delle famiglie bisognose

Concludo il mio mandato di Presidente dei Lions Club di Sora-Isola del Liri-Arpino con l’organizzazione, insieme ai soci, di un ennesimo service per alleviare la fame delle famiglie bisognose e non solo. Abbiamo organizzato in questo anno lionistico, che si conclude il 30 Giugno, 11 distribuzioni di alimenti nel comprensorio di Sora-Isola del Liri-Arpino a case famiglie, case di accoglienza, famiglie bisognose, ordini religiosi. L’ultimo service è stato realizzato il 26 giugno. Abbiamo prelevato, con mezzi nostri, al banco alimentare di Aprilia, un bancale di alimenti insieme al II vicepresidente Elvio Quadrini

ed è stato caricato latte, zucchero, Yogurt, biscotti, banane, cocomeri, succhi di frutta, thè, bibite analcoliche etc. Il tutto è stato scaricato a Sora e, con la collaborazione del tesoriere, Peppino Quadrini e del parroco Don Piacentini, distribuito a chi ne aveva necessità. Ancora una volta abbiamo cercato di dare un piccolo contributo alla comunità locale purtroppo sempre più in difficoltà.

Il Presidente del Club Lions di Sora-Isola del Liri-Arpino Prof Bernardo Maria Giovannone

COMUNICATO STAMPA