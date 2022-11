Ultimo impegno stagionale per il pilota laziale Luca Martucci nel campionato internazionale BOSS GP

Il portacolori della LM_37 sport, si appresta a disputare le ultime due gare in programma questo fine settimana sul circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Il doppio impegno sul circuito romagnolo vede in programma Gara-1 nel pomeriggio del sabato e poi domenica la conclusiva gara della stagione. Il pilota di Ceprano arriva a questo impegno ancora con la possibilità di attaccare il podio finale del campionato con alla sua portata matematicamente anche il secondo posto. Una situazione sicuramente aperta, che in parte ripaga il pilota della MM International delle fatiche di questo 2022

LUCA MARTUCCI “Ci apprestiamo a vivere questo ultimo impegno stagionale con la gioia nel cuore di aver dato sempre il massimo di quello che potevamo, anche se i risultati in qualche occasione sono stati al di sotto delle nostre aspettative – spiega il pilota laziale alla vigilia della gara romagnola-. Il motorsport del resto è così, ci sono sempre tante variabili non dipendenti dall’impegno delle persone che vanno a comporre il risultato finale. Con il team abbiamo lavorato sempre in sintonia e con grande impegno, ottenendo comunque l’ottimo risultato di essere qui a Misano per giocarci il podio conclusivo della classifica. Non siamo riusciti a vincere il campionato, vorrà dire che ci proveremo il prossimo anno. Tornando alla gara di Misano, molto importante sarà anche vedere quelle che saranno le condizioni metereologiche che ci aspettano su una pista che non gradisco in maniera particolare, ma che comunque è una delle piste sulle quali dobbiamo per forza di cose far bene se vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati ad inizio stagione”.

