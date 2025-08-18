Ultimo appuntamento con la rassegna letteraria “Pescasseroli Legge”

Pescasseroli – Si chiude oggi la rassegna letteraria “Pescasseroli Legge” con l’incontro dedicato a “L’algoritmo della vita. Etica e Intelligenza Artificiale” (2024, Piemme) di Mons. Vincenzo Paglia. Il saggio affronta la sfida rappresentata dall’intelligenza artificiale e dallo sviluppo tecnologico, analizzandone sia i vantaggi sia i potenziali rischi, senza trascurare la dimensione etica.

L’opera propone un approccio umano alle nuove tecnologie, con l’obiettivo di garantire che il loro impatto sulla vita delle persone sia positivo e costruttivo. Paglia guida il lettore in un percorso che esplora i passi già compiuti e quelli ancora necessari per un futuro in cui l’intelligenza artificiale, applicata con responsabilità etica, possa contribuire anche al raggiungimento di una pace universale.

L’autore discuterà il libro insieme a Dacia Maraini e al Cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI e arcivescovo di Bologna. Le letture saranno affidate ad Alessandro Scafati, mentre la moderazione sarà a cura di Eugenio Murrali. L’evento si svolgerà presso la tensostruttura comunale, in zona campo sportivo.