Ultimi giorni per la 38ᵃ ed. della Mostra Agricola CampoVerde

Spettacoli, prodotti tipici, convegni, piante, fiori, zootecnia, hi-tech, fattoria didattica, concerti.

Ultimi quattro giorni per la 38ᵃ edizione della Mostra Agricola CampoVerde, che riprende da giovedì 1° a domenica 4 maggio, con apertura al pubblico dalle 9.00 alle 20.00 presso l’Area Fiere di Aprilia (uscita Campoverde Sud – SS148). La prima tranche ha fatto registrare una notevole presenza di pubblico che si è accalcato fra i vari stand e ha preso parte ai convegni e alle degustazioni. L’ultima giornata della prima parte della Fiera si è chiusa con la presenza dell’Assessore Regionale all’Agricoltura Giancarlo Righini, il v.Presidente della Commissione Agricoltura della Regione Lazio Vittorio Sambucci che con Giovanni Pica e Claudio Di Giannantonio dell’ARSIAL, Massimo Morassut del CREA coordinati dalla v.Presidente dell’ ARGA Lazio Tiziana Briguglio, hanno acceso i riflettori sull’evoluzione del Cacchione tra nuove prospettive e opportunità. «Sono fiero di vedere un padiglione all’altezza della qualità dell’eccellenza dei nostri produttori. Qui è valorizzato ciò che realizzano e coltivano quotidianamente e credo che il cambio di passo sì inizi a percepire – ha affermato l’Assessore Giancarlo Righini – Stiamo lavorando molto anche con la grande distribuzione e con i grandi ristoratori per portare nella carta dei vini, le produzioni dei nostri vitigni autoctoni. È una sfida che siamo determinati a vincere, un obiettivo molto ambizioso e non facile da raggiungere ma, con il vostro aiuto, con l’aiuto del cliente e dell’avventore, lo vedo più che realizzabile e meno lontano». Gli oltre 400 espositori in fiera presentano il meglio della produzione agricola, florovivaistica, zootecnica e agroalimentare, con un ampio spazio dedicato all’innovazione e alla sostenibilità. «Siamo qui oggi, dopo le giornate di lutto Nazionale ad inaugurare questo Padiglione Lazio per valorizzare le nostre eccellenze, ma la stessa Fiera lo è – ha proseguito il v.Presidente della Commissione Agricoltura della Regione Lazio Vittorio Sambucci – il nostro intento è far annoverare la Fiera di CampoVerde come la fiera della storia dell’agricoltura nel Lazio, qui si trova tutta la filiera dell’impresa agricola, della zootecnia e dell’innovazione a testimoniare che il Lazio non è secondo a nessuno. Il nostro compito è valorizzare le eccellenze mettendo in luce tutto quello che il territorio produce». A partire da giovedì 1° maggio alle ore 9.00 particolare attenzione sarà rivolta alla zootecnia con la Rassegna Regionale del Bovino Charolaise, Limousine e Bufalina. Il programma ricco e articolato da spazio a interessanti approfondimenti: conferenze, degustazioni, laboratori del gusto, spettacoli, mostre, rievocazioni storiche e momenti formativi. Tra i focus tematici spiccano la valorizzazione delle risorse zootecniche (giovedì 1° maggio), i cambiamenti climatici e colture autoctone (domenica 4 maggio) e Sulla strada scegli la Vita convegno sulla Sicurezza Stradale (sabato 3 maggio). Fra i laboratori del gusto segnaliamo: L’evoluzione della cucina laziale nella storia (giovedì 1° maggio) con la presentazione del pane di Carroceto e del libro di Anna Maria Masci e Giuseppe Nocca La cucina al tempo dei Caetani. A pranzo con il gelato (venerdì 2 maggio) laboratorio sostenibile e antispreco con i gusti originali della Gelateria Tonka. Fra le competizioni singolare la semifinale nazionale di degustazioni piccanti con iscrizione gratuita a cura dell’Ass. Peperoncino che passione (sabato 3 maggio). Da non perdere (domenica 4 maggio) l’evento riservato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti, il Concorso per aspiranti sommelier Giuliano Garofano con la presentazione della cantina Donato Giangirolami. Da non dimenticare le rievocazioni storiche dei Butteri delle Paludi Pontine, e dell’Associazione The Factory 1944. Nella zona della Fattoria didattica, oltre alle innumerevoli specie di animali rari e da cortile, si potrà assistere all’esibizioni di alcuni esemplari di uccelli rapaci a cura Alessio dei figli dell’aria. Nell’Area bimbi, il Circo Felliniano, la Ruota Panoramica, il Trenino itinerante con il quale si potrà fare il giro di tutta la fiera, e poi l’area sosta famiglie e food truck, giochi a premi, artisti di strada, sfilate di costumi d’epoca e balli country. La Mostra Agricola CampoVerde organizzata dalla Tre M srl, calendarizzata come Nazionale dalla Regione Lazio vede il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Latina, del Comune di Aprilia, della Camera di Commercio Latina-Frosinone, della Camera di Commercio Italo Orientale e dell’Associazione Regionale Giornalisti Agricoltura Alimentazione Ambiente Territorio Turismo rurale Foreste Pesca Energie rinnovabili del Lazio (Arga). Aperta da giovedì 1° a domenica 4 maggio dalle ore 9.00 alle ore 20.00 nell’Area Fiere di Aprilia, uscita Campoverde sud della SS148.

Tutto il programma su www.mostracampoverde.it