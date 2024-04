Ultimi giorni alla 37ᵃ ed. della Mostra Agricola CampoVerde

Primo dei due giorni dedicati alle scuole alla 37ᵃ edizione della Mostra Agricola CampoVerde, questa mattina centinaia i ragazzi provenienti dalle scuole del territorio, accompagnati dalle insegnanti, guidati dai volontari dell’AVIS hanno partecipato ai laboratori a loro dedicati. Il percorso della fattoria didattica, oltre alla visita presso gli stand zootecnici e una tappa nell’area animali esotici e da cortile, ha coinvolto i giovani visitatori in un interessante laboratorio “dall’uovo al pulcino” che li ha visti particolarmente affascinati. Stupore anche per i maestosi esemplari bovini. Mani in pasta nell’area show cooking con i laboratori didattici curati dai maestri gelatieri, nella realizzazione dei piatti con prodotti tipici locali e nelle fasi principali del processo produttivo del pane. Notevole anche l’interesse suscitato dal laboratorio Caseario per scoprire il ciclo produttivo della mozzarella e dei formaggi a pasta filata. dalla cucina al giardinaggio con il laboratorio di piantumazione di piante aromatiche e la realizzazione di creazioni floreali. Non è mancato il divertimento con la dimostrazione di addestramento cinofilo, il piccolo teatro dei burattini, lo spettacolo dei Butteri delle Paludi Pontine con visita alla mostra fotografica e lo spettacolo storico/culturale dell’Associazione The Factory 1944. Per i ragazzi in fiera anche un momento dedicato all’educazione civica/stradale presso lo stand della Polizia Stradale che ha realizzato dei test, su un percorso che simula la guida sicura, per ciclisti e pattinatori. I più grandi nel pomeriggio, al padiglione H, nell’area show cooking, hanno potuto assistere alla preparazione e poi degustare i cocktail analcolici realizzati dal barman Johnny promosso dall’Associazione “Horeca Latina Lazio sud“ presieduta da Italo Di Cocco. Domani si replica con altre scolaresche e poi spediti verso l’ultima giornata in calendario. Si apre alle 9.00 e oltre agli spettacoli dei Butteri delle Paludi Pontine, della dimostrazione di funzionamento della Trebbia “a fermo”, di Sgranasfogliatrice per mais, del Mulino in pietra e alla prova di forza con il tiro della slitta con trattori d’epoca a cura dell’ASD Ala Littoria, da non perdere la Rassegna Regionale del Bovino Charolaise e Limousine a cura dell’ANACLI, il Laboratorio del gusto dei prodotti tipici del territorio con lo chef Marco Degli Schiavi e, per i più piccoli, Il Piccolo Teatro dei Burattini e una esilarante Caccia al Tesoro a cura dei volontari AVIS. L’esibizione degli Storici sbandieratori delle contrade di Cori e il Samuel Stella blues/country trio. Assolutamente da mettere in agenda, alle ore 17.00, una Gara Gratuita di mangiatori di Pasta Piccante presentata da Walter Sciortino con tanti simpatici premi per tutti. Appuntamento dunque fino al 1° Maggio nell’Area Fiere di Aprilia, uscita Campoverde sud della SS148 dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

COMUNICATO STAMPA