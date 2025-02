Ultime ore per candidarsi al Servizio Civile nella Provincia di Frosinone

Scade domani alle 14 il termine per presentare le domande di partecipazione ai progetti di servizio civile promossi dalla Provincia di Frosinone. I giovani interessati, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, possono inviare la propria candidatura tramite la piattaforma Domanda Online , accessibile con lo SPID .

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato i progetti presentati dall’ente di Piazza Gramsci, che vedranno coinvolti un totale di 48 giovani. I programmi si concentrano su settori cruciali come la riqualificazione urbana e l’educazione ambientale, offrendo un’importante opportunità di crescita personale e professionale.

I partecipanti selezionati avranno l’opportunità di contribuire a iniziative mirate alla sostenibilità ambientale, alla sicurezza alimentare e alla raccolta differenziata, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. L’iniziativa non solo permette di acquisire competenze utili per il futuro, ma mira anche a sensibilizzare la comunità su tematiche di grande rilevanza e a promuovere una maggiore consapevolezza ambientale.

Come presentare la domanda?

Le domande devono essere presentate entro e non oltre le 14,00 di domani tramite la piattaforma ufficiale Domanda Online, utilizzando le credenziali SPID.

Non perdere questa occasione di crescita e impegno civile!