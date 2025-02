Tragedia a Sora. Poco fa, una donna di circa 60 anni è stata trovata priva di vita nella sua abitazione in via Cellaro. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

Presenti anche le forze dell’ordine, che stanno effettuando i rilievi del caso per chiarire le cause del decesso. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto.

Seguono aggiornamenti.