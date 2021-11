ULTIM’ORA / Sora, donna scopre i ladri in casa e li mette in fuga

Ennesimo tentato furto ai danni di un’abitazione in via Cellaro, in prossimita’ del centro provinciale dell’impiego. Dalle prime informazioni, sembra che i malviventi si sono introdotti all’interno del giardino danneggiando la recinzione, forse pensando che in casa non ci fosse nessuno facendo rumore. La donna che era all’interno della casa, avvertendo dei movimenti e vedendo delle sagome in giardino, ha inziato ad urlare contro i ladri che scoperti si sono dati alla fuga nei campi vicini.

redazione – foto archivio