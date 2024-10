Cade nel vuoto operaio elitrasportato, e’ successo in localita’ Santa Lucia alla periferia di Cervaro. Le cause del’accaduto sono al vaglio delle forze dell’ordine, dalle prime ricostruzioni sembra che un operaio era intento alla riparazione di una tettoia ed e’ caduto, l’impatto e’ stato violento tanto che i sanitari del 118 hanno predisposto il trasferimento del ferito in un nosocomio romano.

News in aggiornamento – foto archivio