Ulteriore arrivo in ASL Frosinone di grandi apparecchiature sanitarie

Oggi presso il reparto di Radiologia del P.O. Fabrizio Spaziani di Frosinone è stata consegnata la nuova Risonanza Magnetica mod. Magnetom SOLA 1.5 Tesla, fornita dalla ditta Siemens Healthcare Srl, e prevista nell’ambito del finanziamento regionale ricompreso nella D.G.R. n. 911 del 27.11.2020. La consegna del nuovo magnete, comprensivo degli accessori previsti, è avvenuto in mattinata, con conseguente inizio delle attività di installazione che prevedono la messa in funzione della nuova apparecchiatura per la settimana del 6 dicembre.+

COMUNICATO STAMPA