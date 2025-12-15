Uk, l’allarme di scienziati e medici: troppi interferenti endocrini nei giocattoli

Un gruppo di 50 scienziati, professionisti sanitari e associazioni di pazienti britannici ha scritto al governo per chiedere regole più stringenti sulla presenza di interferenti endocrini nei giocattoli

Un gruppo di 50 scienziati, professionisti sanitari e associazioni di pazienti britannici ha scritto al governo per chiedere regole più stringenti sulla presenza di interferenti endocrini nei giocattoli. È stato anche richiesto di allinearsi alle normative europee. Nella risposta ufficiale, l’esecutivo ha dichiarato che presterà “dovuta attenzione” alla revisione delle regole europee, ma non ha fornito alcuna tempistica né garanzia di adeguamento agli standard Ue.

Gli interferenti endocrini nei giocattoli



L’Unione europea ha aggiornato le regole sui giocattoli per proteggere i più piccoli da interferenti endocrini (Edc) e altre sostanze chimiche dannose, tra cui alcuni Pfas, noti come “forever chemicals”. Queste sostanze possono interferire con il sistema ormonale e danneggiare organi vitali come cuore, fegato e cervello. L’esposizione infantile agli EDC è collegata a tumori, obesità, diabete, problemi immunitari e neurologici, e pubertà precoce. Nel Regno Unito, alcune di queste patologie colpiscono un numero particolarmente alto di bambini.



Il governo britannico resta fermo



Nella risposta ufficiale alla richiesta degli scienziati, l’esecutivo ha dichiarato che presterà “dovuta attenzione” alla revisione delle regole europee, ma non ha fornito alcuna tempistica né garanzia di adeguamento agli standard Ue.



Quanto sono diffusi gli Edc nei giocattoli



Secondo studi recenti, il 25% dei giocattoli contiene sostanze chimiche nocive. Un’indagine danese su 121 prodotti per l’infanzia – tra cui giocattoli, coperte e borracce – ha rilevato che oltre il 60% conteneva almeno un bisfenolo, spesso due o più. Il Parlamento europeo sottolinea che “lo scorso anno i giocattoli sono stati il secondo prodotto più segnalato nel sistema europeo di allerta rapida per prodotti pericolosi, subito dopo i cosmetici, con le sostanze chimiche come principale causa di rischio in quasi metà delle segnalazioni”.

Bambini più vulnerabili





I bambini spesso mettono i giocattoli in bocca, aumentando il rischio di esposizione agli Edc. Essendo ancora in sviluppo, organi e sistema nervoso sono particolarmente vulnerabili.

FONTE IL SALVAGENTE.IT