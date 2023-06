Uiltec Frosinone: Caccianini nuovo Segretario. Subentra a Piscitelli

Passaggio di testimone alla Uiltec di Frosinone. Dopo 17 anni, Mauro Piscitelli lascia la guida della segreteria di categoria per andare a ricoprire l’importante ruolo di vice presidente del Fondo Fasie.

Al suo posto eletto all’unanimità, nel corso del Consiglio Territoriale, tenutosi ad Anagni, Giuseppe Caccianini. Per lui una lunga esperienza come vice al fianco dello stesso Piscitelli.

Momenti di intensa commozione quelli vissuti dal Segretario uscente per i numerosi attestati di stima ricevuti da colleghi e lavoratori: “Sono state emozioni forti per me. Ringrazio le donne e gli uomini della UIL che dimostrano ogni giorno di avere una sensibilità fuori dal comune. Il nuovo assetto – ha spiegato – mi vede all’interno della segreteria: non voglio essere ingombrante sperando di essere utile”.

Per Piscitelli inizia, dunque, una nuova avventura: “Il Fondo Fasie si occupa dell’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore, oggi più che mai importante visto l’arretramento della sanità pubblica. Sono riconoscente alla Segretaria Generale Piras, che mi ha scelto per questo ruolo. Spero di onorarlo al meglio”.

Un passaggio di testimone, quello all’interno della Uiltec Frosinone, avvenuto alla presenza di Daniela Piras, Segretaria Generale Uiltec, Carmelo Prestileo Segretario Roma e Lazio Uiltec, Daniele Bailo Segretario Nazionale dei comparti manifatturieri, Riccardo Marcelli Segretario Regionale Uiltec.

“La nuova segretaria seguirà in tutto e per tutto la linea tracciata da Piscitelli – ha sottolineato Caccianini – lavorando in continuità ai tanti progetti avviati per favorire la crescita economica e sociale dei settori produttivi di nostra competenza. Ho voluto che Mauro restasse in segreteria perché il suo contributo di idee e i suoi consigli saranno per tutti noi quanto mai preziosi. Allo stesso tempo ho inteso confermare anche tutti gli altri componenti della segreteria, Neccia, Zera e Marini.

La Segreteria Generale Nazionale Uiltec Daniela Piras ha augurato buon lavoro a Caccianini, nel segno della continuità, ribadendo il pieno sostegno nazionale alla federazione frusinate con l’obiettivo di continuare a collaborare per accorciare sempre di più le distanze tra il sindacato e i lavoratori.

Su Piscitelli ha detto: “Mauro rappresenta la storia del nostro sindacato sul territorio frusinate e i valori ideali dell’intera organizzazione, fondati in primis su impegno, trasparenza e coerenza”.

COMUNICATO STAMPA