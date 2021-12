UILposte di Frosinone e Latina: “Nuova vita sindacale per il Segretario Generale Mauro Vacca”

Girano instancabilmente nel nostro territorio dirigenti sindacali e loro tirapiedi, il cui maggiore impegno sembra essere il maldestro ed ostinato tentativo di scippare tessere alle altre O.O.S.S. per aumentare il loro bottino di iscritti. Questo comportamento diventa addirittura frenetico con l’aumentare di “voci”, vere od esagerate quali ad esempio il pensionamento di un segretario “concorrente”, per cui ritengono eticamente corretto invitare i tesserati di quella O.S. ad iscriversi al loro sindacato, sollevandoli dal pericolo di rimanere orfani di una qualsiasi rappresentanza. Relativamente alla notizia che alla fine dell’anno il nostro Segretario Generale di Frosinone e Latina lascerà il lavoro attivo, vogliamo confermarne la veridicità, togliendoci però lo sfizio di avanzare qualche considerazione che troncherà le velleità dei soprannominati personaggi. Avverso lo scellerato pensiero di certi individui, che tentano di inculcare nella mente del collega il pensiero che il succitato pensionato debba abbandonare tutto e ritirarsi nel proprio orticello a godersi la meritata pensione, riteniamo che, per il nostro Segretario Mauro Vacca inizierà una nuova vita di impegno sindacale in quanto non possono disperdersi in un sol colpo il patrimonio culturale, umano e di conoscenze acquisite in tanti anni, anzi, non dovendo andare a lavorare, il Segretario ha già dichiarato, e ne siamo felici, che il tempo libero a sua disposizione sarà utilizzato per aumentare la propria presenza presso gli uffici, il tempo a disposizione per gli iscritti e il suo contributo alla causa della Uilposte. Questo per tranquillizzare i nostri iscritti che, mentre risponde a verità la voce che Mauro Vacca andrà in esodo, è altrettanto vero che l’impegno a guidare la Federazione di Frosinone e Latina aumenterà notevolmente e non si ridurrà come si auspicano certi avvoltoi.

Comunicato stampa Federazione Territoriale UILposte Di Frosinone e Latina

