UILP LAZIO: OSCAR CAPOBIANCO RIELETTO AL NONO CONGRESSO REGIONALE

AL CENTRO IL VALORE DELLA PERSONA E LA FORZA DEI DIRITTI

Grande partecipazione ai lavori che hanno confermato la leadership regionale. Riflettori puntati sulla proposta di legge per il Servizio Civile degli anziani attivi, frutto dell’impegno del Segretario Generale UIL Pensionati Carmelo Barbagallo.

ROMA – Sotto il forte e significativo slogan “Il Valore della Persona, la Forza dei Diritti”, si è svolto il 9 febbraio a Roma il Nono Congresso Regionale della UILP Lazio. L’evento, che ha visto una straordinaria affluenza di delegate e delegati da tutto il territorio, ha sancito con un voto all’unanimità la rielezione di Oscar Capobianco a Segretario Generale UILP Lazio. Insieme a lui, sono stati confermati in Segreteria Maria Carla Pucci e Alberto Checola, con Laura Rufini nel ruolo di Tesoriera.

Ai lavori congressuali ha partecipato attivamente Emanuele Ronzoni, Segretario Organizzativo Uil e Reggente Uil Lazio, il cui intervento ha sottolineato la solidità della categoria e l’importanza del radicamento sul territorio per rispondere alle sfide del presente. La presenza dei vertici nazionali, regionali del mondo UIL e dei Segretari regionali di Spi-CGIL e Fnp-Cisl ha testimoniato l’importanza di questo appuntamento per il sindacato e per i cittadini della regione.

Il Servizio Civile degli Anziani Attivi: una battaglia di civiltà

Uno dei momenti più significativi del Congresso è stato l’approfondimento sulla proposta di legge relativa al Servizio Civile delle pensionate e dei pensionati attivi. Un progetto che sta prendendo forma concreta grazie al costante lavoro e alla visione del Segretario Generale Nazionale della categoria, Carmelo Barbagallo.

“Dobbiamo continuare con le nostre proposte, come quella del co-housing tra giovani e anziani e il Servizio Civile per gli anziani attivi” – ha dichiarato Barbagallo nel suo intervento conclusivo – “perché le persone anziane non sono un peso, ma una risorsa indispensabile per la coesione sociale del Paese”. La proposta punta a valorizzare l’invecchiamento attivo, permettendo ai pensionati di mettere le proprie competenze a disposizione della comunità, trasformando il concetto di “terza età” da fase di fragilità a opportunità di partecipazione civile.

Le sfide: Fisco, Sanità e inflazione

Il Segretario Oscar Capobianco, nella sua relazione iniziale, ha ribadito l’impegno della UILP contro le iniquità sociali:

“Il Lazio cambia pelle diventando più longevo ma più fragile. Per questo chiediamo con forza una Sanità Universale, l’attuazione della Legge Regionale sui caregiver e la creazione di Hub di Prossimità dentro i centri di aggregazione degli anziani. Non accettiamo di essere considerati cittadini di serie B, colpiti da un regime fiscale iniquo e da un’inflazione che erode il potere d’acquisto dei salari e delle pensioni.”

Presenze Istituzionali Il dibattito, ricco di spunti e contributi, ha visto l’intervento di numerose autorità, tra cui Nella Converti (Presidente Commissione Politiche Sociali Roma), Rodolfo Lena e Marta Bonafoni (Consiglieri Regione Lazio), Daniele Torquati (Presidente Municipio Roma XV), Pierluigi Sanna (Vicesindaco Città Metropolitana) e Barbara Funari (Assessora Politiche Sociali Roma Capitale).