UIL FPL Frosinone: Asl, il dispendioso avviso 25 assistenti amministrativi: “Ma dov’è la graduatoria?”

“Che fine ha fatto l’avviso per 25 assistenti amministrativi a tempo determinato bandito dalla Asl di Frosinone?”.

E’ quanto chiede il Segretario Generale UIL FPL Frosinone Maurizio Palombi a Regione Lazio e al Commissario Straordinario della Asl di Frosinone.

“Un concorso – spiega Palombi – che ha visto l’iscrizione di oltre 2800 persone, un’organizzazione imponente e dispendiosa affidata a società esterne, tre prove scritte a Roma (una ripetuta per il malfunzionamento di alcuni tablet), l’orale a Frosinone, un investimento economico non indifferente per reclutare 25 assistenti amministrativi e far fronte alla carenza, ormai cronica, di tali figure in tutta l’azienda, anche in previsione dei pensionamenti che, nei prossimi mesi, renderanno ancor più scarno l’attuale organico a disposizione”.

La UIL Fpl chiede la pubblicazione della graduatoria: “Gli orali sono stati terminati lo scorso 4 dicembre e hanno visto in tutto 201 idonei, la graduatoria non è stata però mai resa nota. Nel frattempo si è provveduto a liquidare i compensi alla commissione. Ci chiediamo – sottolinea Palombi – i motivi per i quali non si è ancora provveduto non solo alla pubblicazione ma anche all’assunzione dei 25 vincitori di cui la Asl avrebbe bisogno per rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini in ambito sanitario. Chiediamo lo sblocco dell’impasse così come fatto per il concorso della Asl Roma 1. Ricordiamoci che in ballo ci sono le vite di tutte quelle persone che hanno impegnato un’intera estate per studiare e prepararsi al meglio per il concorso. Legittimamente, aspettano che i loro sforzi vengano ripagati”.

COMUNICATO STAMPA