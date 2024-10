UIL FPL: Ennesima auto danneggiata al parcheggio dello Spaziani durante il turno di lavoro

Ancora un’auto appartenente ad un operatore sanitario, danneggiata durante il turno di lavoro presso il parcheggio dell’ospedale Spaziani di Frosinone.

La UIL FPL, dopo i vari appelli per la creazione di un parcheggio dedicato ai lavoratori, rimasti inascoltati, annuncia una nuova iniziativa:

“Questa Rappresentanza Sindacale UIL FPL di Frosinone, viste le numerose istanze indirizzate al Commissario Straordinario della ASL-FR, per l’istituzione di parcheggi dedicati esclusivamente ai dipendenti, con priorità al personale turnista, per le quali a tutt’oggi non hanno trovato ancora riscontro, intende adottare una nuova iniziativa, per raccogliere le firme a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, ai soli fini di raggiungere l’obiettivo che ci accomuna, ovvero un area per il parcheggio riservato ai soli dipendenti. Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno supportare detta causa”.

COMUNICATO STAMPA