Ugo Di Pofi: “I parcheggi non saranno mai a pagamento. Ceccano merita ordine, funzionalità e rispetto”

“I parcheggi delle principali aree di sosta di Ceccano non saranno mai a pagamento. Verranno completamente riprogettati per essere finalmente ordinati, funzionali ed efficienti. È una scelta di rispetto verso i cittadini, di visione per il futuro e di buon senso amministrativo.”

Con queste parole, il candidato sindaco Ugo Di Pofi ha illustrato uno dei punti centrali del suo programma elettorale, intervenendo sulla gestione della mobilità urbana e sulla qualità degli spazi pubblici.

“La nostra idea di città parte dalle piccole grandi cose che fanno la differenza nella vita quotidiana – ha aggiunto Di Pofi –. I cittadini devono trovare parcheggio senza dover pagare alcuna tassa, senza caos e senza perdere tempo. È una questione di civiltà, ma anche di stile amministrativo.”

Concludendo, Di Pofi ha ribadito il suo impegno con lo slogan della sua campagna:

“Con Ceccano, per sempre!”

