UGL Terziario in mobilitazione a Frosinone: solidarietà a Giorgia Costantino contro la sospensione per attività sindacale

​Davanti al punto vendita Globo di Frosinone, si è tenuta una manifestazione di protesta e solidarietà organizzata dall’UGL Terziario. L’iniziativa, che si è svolta in contemporanea in altri 13 punti vendita in tutta Italia, mira a denunciare la sospensione della sindacalista Giorgia Costantino, segretaria presso la sede di Parma e dipendente dell’azienda, ferma da ormai 27 giorni per motivazioni che il sindacato ritiene pretestuose e legate esclusivamente alla sua attività di rappresentanza.Al presidio di Frosinone, che ha visto la partecipazione di circa 40 persone, ha preso parte anche Paolo Zeppieri, Segretario Organizzativo dell’UGL Frosinone, insieme a numerosi lavoratori metalmeccanici accorsi per dare manforte alla battaglia della collega del terziario.​Amedeo Gismondi, Segretario Nazionale Organizzativo dell’UGL Terziario, ha dichiarato: “Siamo qui per portare la nostra testimonianza di solidarietà, di forza e di rappresentanza nei confronti della nostra collega Giorgia Costantino. È stata sospesa per motivazioni che nulla hanno a che fare con le questioni disciplinari, ma che molto hanno a che fare con la sua attività sindacale. Questa contestazione è del tutto insignificante nel merito, ma significativa per l’azienda perché intendono mettere in difficoltà l’azione sindacale di Giorgia e di tutti quanti noi”.​Gismondi ha poi aggiunto: “Ringrazio i colleghi della federazione dei metalmeccanici e la segreteria dell’UGL Frosinone per il supporto fornito oggi. Le circa 40 persone presenti hanno utilizzato la propria mattinata libera tra un turno e l’altro non per fare una gita, ma per impegnare il proprio tempo perché credono nel sindacato, in questa organizzazione e in quello che facciamo a Frosinone e nel resto d’Italia”.L’UGL conferma così la propria compattezza nella difesa dei diritti e della dignità dei propri rappresentanti su tutto il territorio nazionale.

