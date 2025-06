UGL successo Internazionale per la Conferenza di Polizia Locale in Romania

Si è conclusa con grande successo la conferenza internazionale di polizia locale tenutasi a Iași, in Romania. L’evento ha riunito un’ampia platea di rappresentanti, tra cui delegazioni delle polizie locali di Spagna, Francia, Belgio, Romania, Repubblica di Moldavia e Germania, per un proficuo scambio di esperienze e buone pratiche. La conferenza, di fondamentale importanza per il rafforzamento della cooperazione internazionale nel settore della sicurezza urbana, è stata brillantemente organizzata dal Sindacatul Național ProLex, rappresentato dal Presidente Vasile Lincu, e da ProLex Iași, sotto la guida del Presidente Lucian Bondic e del Vicepresidente Gabriel Mihai. L’importanza dell’evento è stata sottolineata dalla presenza di parlamentari europei, del sindaco di Iași, di una delegazione del Parlamento moldavo, e di rappresentanti del Ministero degli Interni rumeno. Hanno partecipato anche numerosi dirigenti di polizia locale rumena provenienti dai distretti più importanti, arricchendo il dibattito con diverse prospettive. Ancora una volta, la Consulta Estera dell’Unione Generale del Lavoro (UGL), guidata dal Cav. Gian Luigi Ferretti e UGL România guidata da Giuseppe Incarbone si è distinta come protagonista indiscussa, confermando il proprio impegno nella promozione del dialogo e della collaborazione a livello internazionale. Un sentito ringraziamento va a tutta la delegazione italiana per il prezioso contributo e la partecipazione attiva: Antonio Musciacchio, Capo Delegazione e al Coordinatore Nazionale Polizia Locale UGL, Alessandro Garofalo, Segretario Regionale UGL Lazio

Un ringraziamento speciale è rivolto alla nostra Segretaria Nazionale Ornella Petillo di UGL Autonomie, per il costante supporto e la visione strategica. Si desidera inoltre esprimere gratitudine a Riccardo Uberti, Segretario Territoriale UGL Milano, e a Maurizio Buonfino, Segretario UGL Lombardia, per il fondamentale supporto tecnico ed economico fornito in questa occasione, essenziale per la riuscita dell’iniziativa. La conferenza ha ulteriormente rafforzato la già solida collaborazione tra il Sindacatul Național ProLex e l’UGL, testimoniando un legame in continua crescita. Parallelamente, si consolida anche la proficua cooperazione tra la nostra Confederazione e la Confederatia Sindicala Nationala Meridian, presieduta dal Segretario Generale Dumitru Fornea, riaffermando l’importanza di queste sinergie per affrontare le sfide globali. L’esito positivo di questa conferenza rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di una rete di sicurezza urbana più coesa ed efficiente a livello europeo, con l’obiettivo comune di garantire maggiore sicurezza e benessere ai cittadini della comunità Europea.