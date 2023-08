UGL Salute: personale sanitario ciociaro in balìa di malintenzionati

ASL Frosinone: aggressioni e non solo per il personale sanitario che percepisce un misero stimpendio responsabilità a-iosa – costi aggiuntive per atti vandalici !!!

Ripetute aggressione al personale sanitario non sembra scuotere la sensibilità della direzione strategica della ASL di Frosinone, e che dire “si stava meglio quando si stava peggio”. In particolare, quando:

nelle sedi dei Pronto soccorsi c’era il posto di Polizia esisteva una portineria con la presenza di un portiere, le entrate secondarie nelle ore notturne erano regolarmente chiuse; vi era la presenza di una guardia giurata che controllava gli spazi limitrofi.

Oggi tutto questo non c’è più portroppo, nelle ore notturne gli accessi sono liberi, l’entrata centrale è di libero accesso e priva della presenza di un portiere, non esiste un controllo per le zone limitrofe, e accada quel che accada le conseguenze le subiscono i dipendenti:

agressioni – furti senza precedenti – non esiste un parcheggio dedicato al personale tranne per qualche sparuta (P.O. Cassino);

i parcheggi esistenti sono privi di video sorveglianza, quindi, esposti all’inevitabili aggressioni a cui si aggiungono atti vandalici alle autovetture parcheggiate a cui tranne l’interessato colpito nessuno paga!!!

Una mancata sicurezza, afferma la UGL Salute che rientra nelle responsabilità della direzione e che deve da questa essere attenzionata:

ripristinare quindi il vecchio sistema con la presenza di un portiere all’ingresso centrale, chiudere le entrate secondarie, riattivare il posto di polizia nei pronto soccorsi, disporre un parcheggio dedicato e sicuro ai dipendenti, ripristinare il controllo delle zone adiacenti le strutture è un atto dovuto, doveroso e necessario a ridimenzionare le facili aggressioni, furti, atti vandalici a scapito dei tanti lavoratori messi in balia di malintenzionati vaganti .

f.to Il segretario prov.le Rosa Roccatani

Comunicato stampa – foto archivio