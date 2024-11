UGL Salute: furti e danni, sicurezza inesistente al Distretto B della Asl di Frosinone

Situazioni non più tollerabili che accadono ripetutamente al distretto B di Viale Mazzini: scassi, furti, aggressioni, perdite e infiltrazioni idriche, dispositivi di sorveglianza sotto gli occhi di tutti, il tutto però non sembra attenzionato il Direttore del Distretto B delegato sulla sicurezza con delibera n.188 del 29/04/2023.

Ripetuti scassi (da ultimo quasi settimanali), ai distributori automatici di Caffè, bevande, snack, dolci e salati etc.. dispositivi di sorveglianza seppure esistenti non funzionanti, furti e scassi reputi, aggressioni al personale sanitario, perdite idriche da più di un anno con inevitabili infiltrazioni che, oltre a inondare parte del piazzale, con rischio di caduta per gli utenti e personale in caso di gelo visto l’avvicendarsi della stagione invernale, potrebbero dar luogo a frane del terreno sovrastante con conseguenti possibili danni a cose e persone – mancanza di un punto d’informazione per gli utenti costretti a girovagare nella struttura in cerca d’informazione sul dove recarsi per avere la necessaria prestazione. Situazione che riguarda solo il Distretto B ma la stragrande maggioranza delle strutture sanitarie e in parte ospedaliere.

Tutto ciò sembra essere marginale, per il Direttore del Distretto responsabile di governo e gestionale di tutte le attività distrettuali, Responsabile delegato della sicurezza, Responsabile della UOSD Accreditamenti, Vigilanza e Controllo delle Strutture Private accreditate, che seppure incompatibile con l’incarico di Direttore del Distretto continua a mantenerlo, ma a quanto sembra, poco importa della sicurezza degli utenti e lavoratori.

Idem, per la direzione strategica aziendale che fornita di un punto d’informazione, di un parcheggio riservato non pensa di istituire una guardia attiva H24 per quelle strutture che poste all’arrembaggio di chicchessia subiscono le inevitabili conseguenze.

Così la Segretaria Provinciale UGL Salute Rosa Roccatani