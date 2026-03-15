UGL Salute Frosinone: “Caso paradossale all’Ospedale Spaziani: nominato il Responsabile di un reparto che ancora non esiste”

L’UGL Salute Frosinone solleva un caso di gestione amministrativa definito “inconsueta e paradossale” presso l’Ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone.

Al centro della contestazione vi è la delibera n. 216 del 24 febbraio 2026, con la quale è stato conferito l’incarico di Responsabile dell’Unità Operativa Complessa (UOC) di Ortopedia e Traumatologia del presidio ospedaliero del capoluogo, nonostante il reparto non sia ancora operativamente attivo.

Secondo quanto denunciato dal sindacato, sebbene il nuovo Atto Aziendale preveda correttamente l’istituzione della UOC di Ortopedia e Traumatologia, elemento indispensabile per un ospedale sede di DEA di I livello, la struttura non risulterebbe ancora esistente nei fatti.

“Ci troviamo di fronte a una situazione quantomeno bizzarra, dichiara Rosa Roccatani. “Si procede al conferimento di un incarico di Responsabilità, con relativo onere economico a carico dei contribuenti, per una funzione che allo stato attuale è priva del relativo reparto. Vero è che si sta procedendo al concorso pubblico per l’assunzione di n. 10 medici specialisti in Ortopedia e traumatologia, così come si sta procedendo all’avviso pubblico per l’incarico di Direttore della UOC in oggetto indicata, ma ci chiediamo se era davvero il caso di attribuire il predetto incarico di Responsabile prima ancora di istituire l’indispensabile reparto. È una scelta che lascia perplessi e su cui chiediamo chiarezza, affinché le risorse pubbliche vengano utilizzate con una programmazione che metta al primo posto il servizio reale all’utenza e non solo le nomine apicali, garantendo finalmente ai cittadini i servizi necessari per un ospedale di questa importanza”.