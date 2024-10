UGL Salute: Asl Frosinone, il centro prelievi del Distretto B è ambulante

Dopo oltre un anno la ASL ha scopero le criticità strutturali dell’attuale centro prelievo e di botto decide trasferirlo presso l’attuale direzione distrettuale smantellando quest’ultima, nel frattempo prospetta la messa a norma dei locali adiacenti la Direzione Distrettuale per potere allocare successivamente il centro prelievi.

Nell’arco dei prossimi due mesi il centro prelievi del Distretto B subirà ben tre spostamenti. Dopo oltre un anno, infatti, la ASL ha finalmente scoperto le criticità strutturali dell’attuale centro e ha improvvisamente deciso trasferirlo presso la direzione distrettuale, smantellando quest’ultima.

A denunciarlo la Segretaria Provincia UGL Salute Frosinone Rosa Roccatani: “È normale – chiede l’UGL Salute – tutto ciò? Se le criticità strutturali del centro prelievi persistono da oltre un anno, non era più logico procedere all’immediata messa a norma dei locali di nuova destinazione e soprassedere allo smantellamento della direzione distrettuale? Ed ancora in considerazione dei limitati spazi da destinare alla sala di attesa di quella che sarà la nuova sede, non era forse più logico ampliare l’attuale centro prelievi occupando i locali vuoti e attigui allo stesso?”.

Domande rivolte alla Dirigenza Asl a cui si chiede una risposta.

La Roccatani sottolinea: “bastava semplicemente pulire, sanificare i locali attualmente sommersi di sporcizia, imbiancare le pareti, adeguare le stanze all’esigenze di un centro prelievi. No, così non è! Se lìUGL Salute ha ben capito, si è preferito smantellare la direzione distrettuale per allocare momentaneamente il centro prelievi in tale struttura, generando difficoltà ai lavoratori e cittadini utenti, per poi trasferirlo nuovamente nei locali adiacenti l’attuale direzione distrettuale, in cui da quanto referiteci, gode di un sala di attesa limitata di spazio necessario.

Infine, nulla sembra interessare la perdita idrica che da oltre un anno invade il piazzale adiacente la struttura, infiltrazione che potrebbe causare frane e cadute di alberi generando danni a persone e/o cose. Perché non affrontare da subito situazioni di rischio piuttosto che aspettare accadimenti prevedibili?”.

Comunicato stampa Rosa Roccatani segretario prov.le UGL Salute