UGL Salute: a rischio chiusura l’SPDC di Frosinone

Notizie insistenti lasciano presupporre una possibile chiusura temporanea dell’SPDC di Frosinone dovuta alla carenza di dirigenti medici psichiatrici, che secondo quanto riferiteci, l’attuale organico non consentirebbe l’assistenza medica H24, conseguentemente si prospetta l’interruzione di accettazione di pazienti in urgenza, trasformando l’attività di ricovero H24 in Day Hospital H12 dedicato alle solo prestazioni ambulatoriali.

Ovvio, lungi dalla scrivente O.S. UGL Salute, avanzare critiche all’eventuali decisioni del Direttore della UOC che a causa della carenza di personale, si vede impossibilitato a garantire la regolare degenza e costretto a possibili alternative finalizzate a salvaguardare il salvabile. Ciò che invece lascia perplessi è il silenzio assordante della direzione strategica.

Alla direzione strategica, vale rammentare che la Provincia di Frosinone in rapporto al numero di abitanti necessita di circa 49 posti letto (P.L.), con la disattivazione dell’SPDC del presidio ospedaliero di Sora oltre a generare forti disagi ai pazienti utenti costretti ad emigrare fuori Provincia se non addirittura fuori Regione, ha inciso negativamente sulla disponibilità dei posti letto, tant’è che allo stato attuale a fronte dei 49 previsti ne sono disponibili appena 22, di cui n.10 P.L. nel P.O. di Frosinone, che spesso si trova a gestire pazienti in esubero, e n.12 P.L. nel P.O. di Cassino.

Esplicitato quanto sopra, una eventuale ulteriore riduzione di P.L., oltre al danno economico ricadente sul bilancio aziendale dovuto all’incremento della mobilità passiva, accresce ulteriore disagi alle famiglie ed ai pazienti utenti.

Detto ciò, è del tutto evidente, che qualora le notizie rispondessero al vero, la paventata chiusura si mostra inaccettabile, motivo per cui la scrivente O.S. UGL Salute, chiede

di conoscere se le incalzanti indiscrezioni sulla paventata temporanea sospensione dell’attuale servizio H24 corrisponde al vero ( temporanietà? un film già visto la storia insegna purtroppo); nel caso, al fine di assicurare la prosecuzione del servizio, se è intento di codesta direzione strategica procedere alla ricognizione del personale dirigente medico profilo e disciplina psichiatrica disponibile all’assegnazione al servizio SPDC e/o avanzare nuove assunzioni finalizzate a garantire il proseguo del servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura, in assenza fare ricorso all’acquisto di prestazione, diventata ormai prassi!!!.

Quanto scritto hai sensi e per gli effetti della legge 241/90 in attesa siano graditi distinti saluti

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO