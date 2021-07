UGL primo sindacato alla Biomedica Foscama

L’UGL è il primo sindacato alla Biomedica Foscama di Ferentino. A sancirlo sono state le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze aziendali che hanno visto Ada Iafrate la più votata ed eletta RSU e RLSSA. Premiato dunque il lavoro effettuato dall’organizzazione sindacale durante la lunga vertenza che ha interessato lo stabilimento farmaceutico. Ottimo risultato anche alla SPL di Anagni dove l’UGL ha confermato il seggio eleggendo Rsu Francesco Graziani, grazie anche all’impegno di Loredana De Paolis: “Un risultato importante – sottolineano il segretario provinciale Enzo Valente ed il referente del comparto farmaceutico Marco Colasanti – in un settore trainante per l’economia del nostro territorio. I ringraziamenti vanno non sono agli eletti ma a tutta la squadra UGL che si è prodigata e battuta per i diritti dei lavoratori guadagnando la loro fiducia. Il nostro sindacato continuerà a stare al loro fianco”.

Comunicato stampa. In foto Marco Colasanti e Enzo Valente

