UGL Metalmeccanici: accordo storico per assunzioni a tempo indeterminato all’ABB di Frosinone

La UGL Metalmeccanici di Frosinone esprime grande soddisfazione per l’importante accordo raggiunto presso lo stabilimento ABB di Frosinone in materia di stabilizzazioni e nuove assunzioni a tempo indeterminato, frutto di un intenso e costruttivo confronto sindacale.

L’intesa, siglata dalla RSU dello stabilimento e valida per il biennio 2026-2027, prevede un piano di rafforzamento occupazionale che porterà a oltre 100 assunzioni a tempo indeterminato, di cui circa 60 già entro il 30 giugno 2026, superando di fatto le precedenti soglie e offrendo nuove e concrete prospettive di stabilità ai lavoratori e alle lavoratrici.

Il Segretario Generale UGLM Frosinone Gerardo Minotti e l’intera Segreteria Provinciale esprimono massima soddisfazione per un risultato che conferma la validità dell’azione sindacale messa in campo in questi anni contro il precariato e a favore dell’occupazione stabile.

Un merito particolare va agli RSU UGLM dello stabilimento di Frosinone: Paolo Zeppieri, Simone Stirpe, Marco Di Sano e Alessandro Proia oltre ai membri del Direttivo e a tutti gli iscritti che con determinazione e continuità hanno sostenuto il percorso verso la stabilizzazione del personale e la tutela del lavoro.

L’intesa siglata introduce elementi fondamentali per il rafforzamento della forza lavoro internalizzata, tra cui: contratti a tempo indeterminato come forma principale di assunzione.e aumento significativo del numero di stabilizzazioni, fino a superare le 100 unità nel biennio.

Un accordo prudente ma ambizioso, calibrato sull’evoluzione del mercato e sugli investimenti previsti nello stabilimento ABB di Frosinone con l’eliminazione di forme contrattuali precarie come staff leasing o contratti con vincoli anagrafici.

“Questo risultato – sottolinea il Segretario Gerardo Minotti – conferma la bontà del lavoro svolto negli anni, volto a garantire stabilità occupazionale, ridurre il precariato e tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Continueremo con la stessa determinazione per la crescita dello stabilimento ABB di Frosinone e per il futuro dei suoi dipendenti”.

