Ugl Lazio: sottoscritto in regione accordo per gli ammorizzatori in deroga

“Sottoscritto in data odierna alle 2 del mattino l’Accordo Quadro con la Regione Lazio per l’accesso dei lavoratori alla Cassa Integrazione in Deroga. Questo accordo deve considerarsi il primo passo verso l’adozione di una serie di misure, nel medio-lungo periodo, che la Ugl ha chiesto e continuerà a chiedere alla Regione per sostenere e tutelare i lavoratori duramente colpiti dall’emergenza Covid-19. Ci attende un lungo percorso che ci dovrà necessariamente portare fuori da una crisi senza precedenti dal dopoguerra in poi, il nostro impegno sarà sempre in prima linea nell’ottica di un confronto costruttivo tra Istituzioni e Parti Sociali per trovare soluzioni condivise, che garantiscano la ripresa economica del nostro Territorio e la tutela di migliaia di posti di lavoro”.Questa la nota di Armando Valiani Segretario Regionale UGL LAZIO.

COMUNICATO STAMPA