UGL Lazio promuove il futuro: istituzioni, imprese e formazione insieme per un rilancio competitivo

Si terrà il prossimo lunedì 13 gennaio alle ore 10.00, presso la sede di Latina Formazione Lavoro (Via Epitaffio, Km 4,200), l’evento dal titolo “Costruire un futuro competitivo”, organizzato da UGL Lazio.

L’iniziativa riunirà istituzioni, rappresentanti del mondo imprenditoriale e figure chiave nel settore della formazione per discutere delle sfide e delle opportunità legate allo sviluppo economico e sociale della regione Lazio. Il programma prevede: Saluti istituzionali affidati a: Gerardo Stefanelli, Presidente della Provincia di Latina; Matilde Celentano, Sindaco di Latina; Giuseppe Schiboni, Assessore Regionale; Intervengono: Armando Valiani, Segretario UGL Lazio; Giovanni Acampora, Presidente Camera di Commercio Frosinone Latina. Partecipano alla tavola rotonda: Ornella Cuzzupi, Segretario Nazionale UGL; Scuola; Fausto Bianchi, Presidente Unindustria Latina; Antonio Di Rocco, Direttivo ANCI Lazio; Cianchetti Diego, Amministratore Unico Latina Formazione; Giorgio Maracchioni, Presidente Fondazione ITS Nuove Tecnologie per la Vita (ITS NTV); Fiovo Bitti, Consigliere del CNEL

L’evento sarà moderato dal giornalista ed esperto di economia Massimo Maria Amorosini, mentre le conclusioni saranno affidate a Francesco Paolo Capone, Segretario Generale UGL. L’incontro rappresenta un’importante occasione per confrontarsi su temi centrali come la formazione, l’occupazione e il rilancio competitivo del territorio, con particolare attenzione alla sinergia tra istituzioni, imprese e mondo della formazione.