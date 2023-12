Ugl Lazio: incontro con la Regione per la pressione fiscale

Un ulteriore passo in avanti nel percorso di confronto avviato a marzo sulle politiche di bilancio e fiscali. È il risultato dell’ incontro tra l’ Assessore al Bilancio della Regione Lazio on. Righini, il Segretario Regionale Ugl Lazio Armando Valiani e Serena Visintin componente della Segreteria.

Una stretta collaborazione che ha un obiettivo chiaro: ridurre la pressione fiscale concentrandosi sui redditi più bassi.

In coerenza con le direttive statali, la Regione Lazio adotterà una legge regionale di bilancio per il 2024, destinando risorse al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. La priorità sarà la diminuzione dell’addizionale regionale Irpef per i redditi più modesti.

L’accordo, che si integra con quello del 19 ottobre, prevede l’eliminazione dell’addizionale del 1.60% per i redditi fino a 35.000 € dal 1° gennaio 2025. Questo sarà ottenuto tramite l’azzeramento dell’aliquota per i redditi fino a 28.000 € e l’esenzione per quelli da 28.000 a 35.000 €.

Entro aprile 2024, la Regione adeguerà il fondo, attualmente di 100 milioni, per sostenere la riduzione fiscale e il reddito delle famiglie. L’accordo riafferma l’impegno a valutare ulteriori interventi strutturali per la riduzione della pressione fiscale, utilizzando le risorse del 2023, se disponibili.

Armando Valiani sottolinea: “Abbiamo, inoltre, richiesto una maggiore sensibilità nell’ investire nell’istruzione scolastica, nella formazione dei lavoratori e fornire alle famiglie i servizi per l’infanzia. L’obiettivo della UGL Lazio per il 2024 – conclude Valiani – sarà sensibilizzare le istituzioni a contrastare la marginalità sociale ridando dignità al lavoro e ai lavoratori, sostenendo i più fragili”.

In foto Righini e Valiani

