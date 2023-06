UGL Lazio: “I valori della società attuale”, celebrato il convegno a Roma

Si è svolto a Palazzo Grassi il Convegno dal titolo “I Valori della Società attuale ” organizzato dall’ Associazione “Omnis Scientia”.

Abbiamo volutamente affrontato in generale vari aspetti dei valori che fondano la società attuale, commenta il Presidente di Omnis Scientia, l’Avvocato Gaetano Lauro Grotto, per impostare un lavoro che a settembre 2023 ci vedrà riuniti nuovamente, per pianificare un fitto programma.

Si è registrata la partecipazione di molti rappresentanti di associazioni: questo è un dato indicativo della “volontà di costituire una bella squadra con intenti propositivi”.

Il convegno è stato aperto dalla conduttrice e giornalista Francesca Rasi, che ha anche il ruolo di Responsabile comunicazione dell’Associazione Omnis Scientia.

A spiegare bene il concetto di pensatoio, che si pone come luogo di confronto di alto profilo, con interventi tecnici di esperti di settore, e finalizzato a mettere insieme cittadini, istituzioni ed esperti, è stato l’Avv. Gaetano Lauro Grotto che è anche Presidente di Ius Gentium Ass. Forense.

Tanti gli ospiti intervenuti come Relatori; per la sezione Società, etica, formazione e valori cristiani la Prof.ssa Enrichetta Arci, Presidente dell’Associazione Giampiero Arci e Don Salvatore Cernuto, Sacerdote, Parroco dei SS. Marcellino e Pietro al Laterano e di Sant’ Antonio al Laterano.

Per la sezione ” I valori immortali dell’imprenditoria moderna” sono intervenuti il Sen. Riccardo Petrizzi, Presidente UCID, il Dott. Franco Aicardi di New Dimension e il Dott. Danilo De Cocci, imprenditore.

Per la parte Bullismo in rete è intervenuto il Dott. Luigi Iavarone, già primo tecnologo CNR.

Sui valori e sacrificio nello sport, il rispetto delle regole e l’educazione contro il bullismo e la violenza contro le donne è intervenuta Cinzia Colaiacono, Fijlkam Consigliere del settore Karate, Fiamme oro.

Si è parlato di Etica, diritto e tutela dei diritti con l’Avv. Carlo Testa, Fondatore dell’Agifor e dell’Accademia Nazionale del Diritto.

Come esperto in Diritto digitale è intervenuto il Dott. Giuseppe Gorga.

Per la gestione oculata della cosa pubblica, dell’inquinamento urbano e del riscaldamento, oltre al governo delle acque sono intervenuti il Dott. Stefano Tozzi, Consigliere del I Municipio di Roma e il Dott. Luca Apollonj Ghetti, Consulente di comunicazione aziendale.

È intervenuto poi il Segretario Regionale UGL Lazio, Armando Valiani che è intervenuto sulla importanza di partecipazione, dialogo e confronto.

Ha concluso il Gen. Giuseppe Tirico, Vice Presidente dell’Associazione Omnia Nos che ha parlato di sicurezza e Cybersecurity.

Si ringraziano alcuni politici invitati che non sono potuti intervenire per importanti impegni istituzionali tra cui il Sen. Domenico Gramazio, Sen Lavinia Mennuni, Sen. Andrea De Priamo, On.le Federico Mollicone che hanno fortemente sposato l’iniziativa insieme a tanti altri che hanno assicurato il loro intervento in futuro.

Ha concluso Francesca Rasi dando appuntamento a settembre per nuovi momenti di confronto, dove parlare di principi e valori in maniera sana e costruttiva grazie ai contributi di uomini di valore e cultura, visionari, innovatori, con un grande rispetto per il lavoro e per la dignità umana.

Benvenuti nel #postodelleidee “

COMUNICATO STAMPA