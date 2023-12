UGL Lazio: ecco l’organigramma interno

Il Segretario Regionale UGL Lazio, Armando Valiani, ha annunciato oggi durante l’ultima segreteria la formazione dell’organigramma interno, in un momento cruciale in cui la politica sta discutendo la legge di bilancio. Valiani ha nominato come Vice Segretari Lucio Valeri della federazione Autoferrotranvieri e Paolo Tedesco degli UGL Metalmeccanici, figure chiave per la crescita della struttura sindacale.

“Abbiamo un solo obiettivo: migliorare la qualità della vita dei lavoratori e dei cittadini del Lazio”, ha sottolineato Valiani. Ignazio Mariani, esperto del trasporto aereo, è stato designato per un ruolo chiave nell’organizzazione. Valiani ha enfatizzato l’importanza di affrontare le sfide attuali con determinazione, dichiarando: “Non abbiamo solo rieletto colleghi, ma riconfermato veri amici con i quali abbiamo discusso temi sindacali fondamentali.”

L’appello è a lavorare insieme per superare le attuali crisi, assicurando che siano le ultime a pesare così pesantemente sui giovani della regione. “L’impegno dei corpi intermedi – spiega ancora Valiani – è di vitale importanza nel contribuire a restituire ai nostri territori e alla nostra regione una prospettiva di crescita e benessere. Al primo posto, come UGL Lazio, ci impegneremo ulteriormente a sensibilizzare le istituzioni affinché lavorino con maggiore forza e intensità per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro agli operai. Una democrazia che si rispetti non può tollerare ulteriori morti bianche. Occorre partire costruire una nuova cultura partendo dalle scuole”.

COMUNICATO STAMPA