UGL Lazio: bene l’approvazione della ZLS ma l’obiettivo rimane la ZES

«L’istituzione ufficiale della Zona Logistica Semplificata (ZLS) del Lazio rappresenta un risultato importante e atteso, che segna un passo avanti concreto per la competitività del nostro territorio e per il rafforzamento del sistema produttivo regionale», dichiara Armando Valiani, Segretario Regionale UGL Lazio.

«Desideriamo ringraziare la Regione Lazio per aver sbloccato un provvedimento che per troppo tempo aveva risentito di cortocircuiti amministrativi e di una programmazione poco chiara. Oggi, grazie al lavoro del Presidente Francesco Rocca e della sua squadra, viene finalmente portato a compimento un iter che restituisce al Lazio uno strumento strategico in grado di favorire investimenti, semplificare le procedure e creare nuove opportunità occupazionali».

«La ZLS è una leva importante – prosegue Valiani – perché introduce meccanismi di accelerazione, incentivi e percorsi semplificati che renderanno più attrattive le nostre aree industriali e più competitivo il sistema logistico-regionale. Un traguardo significativo, che va riconosciuto e valorizzato».

«Allo stesso tempo, questo successo deve diventare lo stimolo per compiere il passo successivo: l’istituzione della Zona Economica Speciale (ZES). La ZES rappresenta infatti lo strumento in grado di offrire un quadro ancora più avanzato di incentivi fiscali, agevolazioni e condizioni favorevoli per attrarre investimenti di largo respiro, soprattutto nelle aree interne e nei territori che più hanno sofferto ritardi e mancate opportunità».

«UGL Lazio – conclude Valiani – continuerà a sostenere con convinzione questo percorso. La ZLS è un traguardo importante e positivo, e allo stesso tempo un punto di partenza: con una ZES pienamente operativa, infrastrutture moderne e una governance coordinata, il Lazio potrà davvero compiere quel salto di qualità che imprese e lavoratori attendono da tempo».

Sui 100 milioni stanziati a favore del Consorzio Industriale del Lazio per lo sviluppo delle imprese, l’UGL Lazio attende un incontro con la Regione Lazio per pianificare i prossimi obiettivi futuri.