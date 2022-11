UGL Lazio: bene la riapertura del ponte ad Ariccia, ora la Roma-Latina

“Bene, anzi benissimo la riapertura del ponte Monumentale di Ariccia, che ridarà dignità ad un’intera comunità, ora l’impegno della politica si concentri sulla realizzazione dell’autostrada Roma-Latina”

Così il Segretario Regionale UGL Lazio Armando Valiani, si è espresso in merito all’inaugurazione a cui ha preso parte il Ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, tornando ad accendere i riflettori sull’infrastruttura che collega il pontino alla capitale dove, quasi ogni giorno si verificano incidenti e disagi, che paralizzano il traffico per ore bloccando lavoratori, tir, camion, e dunque l’economia, ma anche chiunque si debba recare a Roma per motivi personali.

“Il Ministro Salvini – sottolinea Valiani – ha parlato della Roma-Latina come una priorità del nuovo Governo a guida Meloni e, anche in vista delle prossime elezioni regionali, auspichiamo un intervento deciso e decisivo per mettere finalmente mano ad un’infrastruttura che, lo ripetiamo da tempo, è fondamentale per il tessuto produttivo, economico e sociale dei territori”.

Un’arteria importante per raggiungere il polo della frutta, il MOF di Fondi, per il polo chimico-farmaceutico del pontino e per tutte le altre attività importanti di un territorio bisognoso di collegamenti più efficaci e rapidi per poter esprimere tutte le proprie potenzialità e tornare a svilupparsi.

“Anche il caro energia sta facendo la propria parte. Purtroppo – spiega il Segretario UGL Lazio – manca anche un sistema ferroviario adeguato, anche quest’ultimo andrebbe potenziato per non dover percorrere 50 km in due ore, quando va bene.

Ci appelliamo dunque al Governo ma soprattutto alla Politica Regionale Laziale che si appresta ad affrontare la prossima tornata elettorale. Chiediamo ai candidati tutti un impegno serio verso quei territori attraversati dall’infrastruttura, perché solo con la convinzione e la condivisione di un obiettivo riusciremo a dare ai nostri posteri una visione positiva. Intendiamo però chiamare in causa anche le Prefetture affinché si possa aprire un tavolo di confronto permanente sulla questione delle infrastrutture e dare forza alle nostre richieste. È necessario e urgente iniziare a lavorare su questo aspetto per non perdere ulteriori risorse economiche, investimenti e, di conseguenza, preziosi posti di lavoro”.

