Ugl Lazio: Accolta la proposta della UGL : Scuole chiuse anche per ATA e Dirigenti Scolastici

Scuole chiuse anche per ATA e Dirigenti Scolastici: Finalmente accolta la proposta UGL scuola. Con L’ approvazione del Decreto Economie è stata finalmente accolta la proposta della federazione nazionale Ugl scuola, coordinata dal segretario Ornella Cozzupi. Le scuole saranno chiuse non solo per i docenti ma anche per dirigenti scolastici e ATA, scrive Emanuela Sierri, dirigente sindacale della segreteria nazionale UGL Scuola. A seguito del riconoscimento della nostra richiesta , da parte del Governo Conte, esprimiamo soddisfazione, in quanto viene limitata la mobilità dei dipendenti,aggiunge Emanuela Sierri, e circoscritta l’apertura degli edifici scolastici solo in casi di attività indifferibili.

Il comparto scuola, a nome di tutto il sindacato UGL, si auspica che queste limitazioni possano contribuire al contenimento del contagio epidemiologico affinchè tutti insieme possiamo sconfiggere questa dura battaglia!

