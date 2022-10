UGL Frosinone e USB in protesta contro la mancata convocazione: salta l’incontro sugli ausiliari del traffico di Cassino

Ausiliari del traffico di Cassino: è saltato l’incontro previsto questa mattina tra l’Amministrazione Comunale, la Publiparking e i sindacati Cisl e CGIL dopo la dura presa di posizione di UGL Frosinone e USB, non invitate al confronto, nonostante siano esse a detenere la maggioranza degli iscritti nell’appalto per la gestione delle strisce blu.

Ieri mattina l’UGL rappresentata del Segretario Provinciale Enzo Valente e dal Segretario Regionale UGL Terziario Amedeo Gismondi e l’USB rappresentata da Domenico Aversa dell’esecutivo provinciale hanno protestato, assieme ad alcuni lavoratori davanti il Comune di Cassino:

“Abbiamo rivendicato con forza il nostro diritto di essere presenti all’incontro ed appreso con soddisfazione – sottolinea il Segretario Provinciale UGL Frosinone Enzo Valente – la notizia dell’annullamento dell’incontro che auspichiamo venga di nuovo convocato e si svolga alla presenza dei due sindacati di maggioranza e delle altre sigle.

I lavoratori hanno tutto il diritto di scegliere da chi essere rappresentati e la maggioranza, di fatto, è stata esclusa dall’incontro. Invitiamo pertanto il primo cittadino di Cassino a non assumere atteggiamenti di parte e lavorare affinché si raggiunga la giusta armonia per un confronto sereno tra tutte le parti in causa”.

“Il Sindaco – aggiunge Aversa dell’USB – non si può permettere di parlare con i sindacati che gli fanno maggiormente comodo perché ciò non va a discapito di noi sindacalisti ma a svantaggio di quei lavoratori che liberamente hanno scelto da chi farsi rappresentare a cui in questo modo viene impedito di partecipare al tavolo delle trattative.

Da un po’ di tempo come USB e UGL chiediamo di incontrarci con l’Amministrazione e l’azienda per discutere della maggiorazione e distribuzione dell’orario lavoro. Questo non è mai avvenuto mentre ad altri sindacati è stato possibile. In gioco c’è il futuro dei lavoratori che vanno tutelati tutti allo stesso modo”.

COMUNICATO STAMPA