UGL Chimici: via al tavolo della farmaceutica presso l’Evotec di Verona

L’incontro tenutosi presso la sede di Evotec a Verona ha dato il via al tavolo di lavoro dedicato al settore farmaceutico, riunendo i principali attori della ricerca in Italia, tra cui Farmindustria, la presidenza di AIRC e le principali aziende e istituzioni di ricerca biomedica.

L’obiettivo principale dell’incontro è stato quello di affrontare le sfide normative italiane ed europee che minacciano la continuità e la competitività della ricerca farmaceutica nel nostro Paese. La presenza degli onorevoli Maddalena Morgante e del senatore Paolo Tosato, in rappresentanza della maggioranza di governo, ha sottolineato l’importanza di creare sinergie efficaci per promuovere interventi normativi e giuridici mirati.

La Segreteria Nazionale UGL Chimici è stata rappresentata dal Segretario Alberto Pietropoli che ha dichiarato: “È fondamentale che istituzioni, industria e sindacati collaborino per garantire un futuro sostenibile alla ricerca farmaceutica in Italia. Solo attraverso un impegno congiunto possiamo affrontare le sfide attuali e rendere il nostro Paese più competitivo a livello mondiale.”

Durante l’incontro, è emerso il rischio concreto che la ricerca sul farmaco in Italia possa subire un arresto significativo senza interventi tempestivi. Per questo motivo, è stato concordato di avviare, a partire dalla prossima settimana, un tavolo di concertazione presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Questo tavolo avrà il compito di elaborare strategie e proposte concrete per rilanciare la ricerca farmaceutica nazionale.

Evotec, multinazionale tedesca con oltre 5000 dipendenti a livello mondiale, di cui 900 scienziati impegnati in attività di ricerca e sviluppo presso il campus Levi-Montalcini di Verona, rappresenta un’eccellenza nel panorama biomedico italiano. La scelta di ospitare questo incontro presso la loro sede, evidenzia l’importanza di valorizzare le competenze e le risorse presenti sul territorio scaligero.

UGL Chimici ribadisce il proprio impegno a supportare iniziative che promuovano la crescita, lo sviluppo e l’innovazione nel settore chimico-farmaceutico, consapevole del ruolo cruciale che la ricerca scientifica riveste per la salute pubblica e lo sviluppo economico del Paese.

Segreteria Nazionale Ugl chimici