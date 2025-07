UGL Chimici: Obiettivo di creare 1.500 posti di lavoro nel settore farmaceutico con l’investimento strategico di Novo Nordisk ad Anagni

La Segreteria Nazionale dell’UGL Chimici accoglie con grande favore la nomina del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a commissario straordinario per la realizzazione del piano industriale di Novo Nordisk nello stabilimento di Anagni (Frosinone).

Si tratta di un investimento da oltre 2 miliardi di euro che porterà alla trasformazione del sito ex Catalent – acquisito nel 2024 – in un hub globale per la produzione di farmaci contro obesità e diabete, con la prospettiva di creare circa 1.500 posti di lavoro qualificati nel territorio. Un progetto di respiro internazionale che affiancherà gli impianti di Novo Nordisk già attivi in Belgio e negli Stati Uniti.

Il riconoscimento del piano come progetto strategico nazionale e la decisione del Governo di affidarne la gestione a una figura commissariale con poteri semplificati rappresentano, a nostro avviso, un passo concreto nella giusta direzione: garantire tempi certi, ridurre la burocrazia e attrarre investimenti in settori industriali ad alto valore.

Per Eliseo Fiorin, Segretario Nazionale UGL Chimici:

“Accogliamo con grande soddisfazione questo importante investimento, che dimostra come la farmaceutica possa essere leva di sviluppo, innovazione e buona occupazione. È un segnale forte di fiducia verso il nostro Paese, ma soprattutto verso un territorio come quello di Anagni che ha vissuto crisi industriali profonde. Creare lavoro qualificato significa restituire futuro e dignità a tante famiglie”.

Il Vice Segretario Nazionale Enzo Valente sottolinea:

“Quando pubblico e privato collaborano in modo efficace, i risultati arrivano. Questo è il tipo di industria che vogliamo: sostenibile, avanzata, radicata nei territori e capace di offrire posti di lavoro di qualità. Saremo presenti in ogni fase per tutelare i diritti dei lavoratori e garantire che questa grande opportunità venga gestita con responsabilità”.

Dal territorio, Marco Corasanti, Segretario Provinciale UGL Chimici di Frosinone, dichiara:

“Per Anagni e per tutta la provincia si apre una stagione nuova. Questo investimento è un volano per l’economia locale e un’occasione per rimettere al centro le competenze, la formazione, il lavoro sicuro. L’UGL sarà un punto di riferimento costante per le lavoratrici e i lavoratori, affinché questa sfida venga vinta nel segno della qualità e dei diritti”.

L’UGL Chimici ribadisce il proprio impegno a sostenere progetti industriali fondati su innovazione, partecipazione e lavoro stabile, e continuerà a promuovere un modello di sviluppo che valorizzi le professionalità, i territori e la centralità del lavoro.