UGL Chimici, Acea: dai risultati record una leva per valorizzare il lavoro e rafforzare gli investimenti strategici su acqua e ambiente

La Segreteria Nazionale de l’UGL Chimici accoglie con attenzione i risultati economici conseguiti da Acea nel 2025, che confermano la solidità del Gruppo e il valore strategico dei servizi pubblici gestiti. I dati diffusi delineano una performance di particolare rilievo: utile netto a 481 milioni di euro in crescita del 45%, ricavi a 2,986 miliardi di euro (+3%), Ebitda a 1,420 miliardi (+6,8%), utile netto ricorrente a 376 milioni (+15%) e dividendo record di 1,20 euro per azione, di cui 0,25 euro di componente straordinaria, in aumento del 26% rispetto allo scorso anno. Positivo anche l’andamento delle diverse aree di business, dall’acqua all’ambiente, dalle reti alla produzione.

Per l’UGL Chimici, questi risultati testimoniano la qualità delle scelte industriali e gestionali adottate, ma richiamano anche il contributo essenziale di lavoratrici e lavoratori, che ogni giorno garantiscono continuità, competenza, presidio operativo e qualità del servizio. Proprio per questo, un bilancio di tale livello rappresenta l’occasione per accompagnare la crescita aziendale con una valorizzazione equilibrata del lavoro e con un ulteriore rafforzamento degli investimenti sulle principali priorità infrastrutturali.

“Accogliamo con favore risultati che confermano la forza industriale di Acea e il suo ruolo centrale per il territorio”, dichiarano Eliseo Fiorin, Segretario Nazionale de l’UGL Chimici, e Riccardo Marcelli, Segretario Nazionale de l’UGL Chimici per il settore Acqua Gas. “Riteniamo però altrettanto importante che questo percorso positivo possa tradursi in un’attenzione concreta verso il personale, attraverso strumenti di riconoscimento coerenti con il contributo espresso e con gli obiettivi raggiunti. In questa prospettiva, premialità adeguate e un Premio di Risultato capace di leggere in modo più efficace il valore realmente prodotto rappresenterebbero un segnale significativo.”

Nel solco di una visione industriale ampia e responsabile, l’UGL Chimici richiama poi la centralità della questione idrica, che resta uno dei passaggi più delicati per la Capitale e per il territorio servito. Secondo il sindacato, la fase attuale rende possibile imprimere un impulso ulteriore e più strutturato agli investimenti, in particolare sul tema delle perdite di rete, che in alcune aree raggiungono livelli non più coerenti con gli standard di un servizio moderno.

“In questo quadro”, proseguono Fiorin e Marcelli, “consideriamo prioritario sostenere un piano pluriennale dedicato alla riduzione delle perdite idriche, accompagnato da una tracciabilità pubblica degli avanzamenti, dall’ampliamento delle tecnologie digitali per il monitoraggio di consumi, pressioni e dispersioni, da un rafforzamento degli investimenti sulle infrastrutture primarie e sulle dorsali critiche, nonché da assunzioni dedicate alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete. L’acqua è un bene essenziale e la sua tutela richiede continuità, programmazione e investimenti certi.”

Accanto al tema idrico, l’UGL Chimici sottolinea il rilievo strategico del versante ambientale. Per la Segreteria Nazionale, la realizzazione del termovalorizzatore rappresenta un passaggio ormai rilevante per affrontare in modo strutturale il ciclo dei rifiuti della Capitale. In tale prospettiva, Acea può svolgere un ruolo ancora più centrale e qualificato, partecipando in modo strategico alla progettazione e alla gestione dell’impianto, mettendo a sistema le competenze già consolidate nella filiera ambientale e contribuendo a un modello industriale moderno, sostenibile e orientato all’economia circolare.

“La crescita di Acea”, concludono Eliseo Fiorin e Riccardo Marcelli, “può esprimere pienamente il proprio valore quando si riflette in modo armonico su tre direttrici: il riconoscimento del lavoro, il rafforzamento delle infrastrutture essenziali e una più solida capacità di risposta sui grandi temi ambientali. È in questo equilibrio che si misura la qualità di una grande impresa pubblica: nella capacità di coniugare risultati economici, responsabilità sociale e visione per la città. Per questo auspichiamo che il Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato Fabrizio Palermo, nel valorizzare il percorso positivo del Gruppo, possano accompagnarlo con scelte capaci di generare benefici concreti per il personale, per i cittadini e per l’intero territorio.”

UGL CHIMICI – Segreteria Nazionale