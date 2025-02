Ugl Autonomie: prende quota il progetto di una Federazione regionale più forte e operativa

E’ stato un incontro conoscitivo e importante nei contenuti quello tra il Segretario Provinciale UGL Autonomie Frosinone Antonella Pulciani e il nuovo Segretario Regionale Alessandro Garofalo appena eletto.

Accompagnato dal Segretario Confederale Regionale Armando Valiani, Garofalo ha voluto toccare con mano la realtà della provincia di Frosinone, gettare le basi per una stretta collaborazione con la UTL e iniziare a costruire una struttura territoriale più funzionale e operativa con idee e progetti su cui lavorare.

“Ci siamo trovati subito in sintonia – ha spiegato Antonella Pulciani – sulla volontà di lavorare assieme in un momento tra l’altro importante come quello che stiamo vivendo, alle porte delle elezioni per il rinnovo delle RSU che si terranno ad Aprile”.

La sinergia con la struttura regionale darà maggiore forza al lavoro che, la UTL frusinate sta svolgendo in queste settimane: “Stiamo incontrando tanti lavoratori nelle strutture delle autonomie della provincia – sottolinea Pulciani – e sto notando come la nostra sigla sia accolta con grande favore. In tanti hanno apprezzato quanto fatto in questi anni nell’esclusivo interesse dei dipendenti.

In molti, nei diversi enti, hanno chiesto di candidarsi con noi, si sentono distanti e non compresi dagli altri sindacati, e sono delusi dal mancato rinnovo del contratto collettivo di lavoro che avrebbe portato all’innalzamento degli stipendi, in un momento in cui il peso del costo della vita è diventato insostenibile”.

Nei prossimi giorni l’attività avrà un ulteriore spinta: “Lavoreremo a contatto con il nuovo segretario, daremo una struttura più forte alla federazione, a livello regionale, in ci muoveremo in sintonia per informare i lavoratori sulle novità normative.

In ultima analisi – conclude la Segretaria Pulciani – mi professo altamente soddisfatta di questo incontro, inizio di un percorso che vuole trovare un anello di congiunzione tra provincia, regione e attività nazionale”.