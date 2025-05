UGL Autonomie Lazio: Marco Di Vasta nuovo dirigente sindacale per il Consiglio Regionale del Lazio

Cambio ai vertici sindacali per l’UGL Autonomie del Lazio. Marco Di Vasta è stato nominato dirigente sindacale per il Consiglio Regionale. La nomina, fortemente sostenuta dal Segretario Regionale Alessandro Garofolo, rientra in un piano di rafforzamento della presenza del sindacato sul territorio, in vista delle nuove sfide che attendono il comparto degli enti locali. Professionista con oltre 10 anni di esperienza nelle relazioni sindacali, Di Vasta porta con sé un profilo tecnico e politico di rilievo: dalla contrattazione decentrata alla difesa dei lavoratori precari, fino alla promozione di progetti per l’innovazione nei servizi pubblici. Una figura considerata strategica per consolidare il dialogo con le istituzioni e offrire risposte concrete ai lavoratori di comuni, province e regioni. A sottolineare l’importanza di questo nuovo incarico è intervenuto anche Armando Valiani, Segretario Regionale UGL Lazio: “La nomina di Marco Di Vasta rappresenta un passaggio fondamentale per la fase di rilancio che stiamo vivendo -ha dichiarato Valiani- con i protocolli firmati recentemente, abbiamo tracciato un nuovo percorso per le relazioni sindacali, ponendo al centro la qualità del lavoro, la sicurezza e il benessere dei dipendenti pubblici. Siamo convinti che, grazie alla sua competenza e al lavoro di squadra con Garofolo, potremo affrontare con forza e determinazione le sfide che ci attendono”. L’UGL Autonomie Lazio conferma così la volontà di rafforzare la propria azione sindacale, puntando su professionalità solide e su un radicamento sempre più capillare negli enti territoriali.

Marco Di Vasta è già al lavoro per aprire un nuovo corso sindacale in Consiglio regionale. “Mi accingo a ricoprire questo nuovo incarico con la determinazione necessaria ed anche con tanto impegno -ha affermato il neo dirigente dell’Ugl Di Vasta- ringrazio il Segretario regionale Armando Valiani per la fiducia accordatami e garantiro’ il massimo impegno ,con la consapevolezza che ci attendono tante sfide da affrontare insieme ai lavoratori del nostro comparto. Si tratta di un incarico prestigioso e di una grande responsabilità che intendo assumermi con l’entusiasmo di sempre, sapendo di poter contare su una grande squadra”.

