Ufo, abbattuti 3 oggetti volanti in pochi giorni. «L’ultimo aveva forma ottogonale». «Non è esclusa ipotesi extraterretre». Cosa sappiamo

(Fonte LEGGO.IT) Nel cielo sopra gli Usa e il Canada è massima allerta per la presenza di “oggetti non idenrificati” ad alta quota, in altre parole “Ufo”. In tre giorni l’Air Force Usa ne ha abbattuti tre, oltre al pallone-spia cinese neutralizzato al largo delle coste del South Carolina una settimana fa. Ma non solo. Ieri anche la Cina ha lanciato l’allarme per un “oggetto non indentificato” che vola sopra le acque del Mar Giallo. Ma cosa sta succedendo? Si tratta di “spie” o – come comincia a sussurrare qualcuno – “oggetti non terrestri”. La tensione – con la guerra in corso in Ucraina e le relativa paura di operazioni di spionaggio – è altissima.

L’ultimo Ufo abbattuto «aveva una forma ottogonale»

L’ultimo oggetto non identificato è stato abbattuto da un F-16 sopra il lago Huron su ordine di Joe Biden «per cautela», anche se non rappresentava un pericolo militare. L’Ufo avrebbe avuto una struttura ottagonale, senza apparentemente carico utile e capacità di sorveglianza, ed è stato avvistato inizialmente in Montana, dove ieri era stato chiuso temporaneamente lo spazio aereo. Per tre volte aerei della US Air Force si sono alzati in volo per operazioni di intercettazioni e riconoscimento che si sono poi trasformate in ordini di attacco della Casa Bianca — condivisi con Ottawa. Ma in pratica, di questi “oggetti non indentificati” non sappiamo niente di più. Le autorità americane hanno ufficialmente declinato di dire se assomigliasse al primo pallone-spia cinese o altri due ‘Ufo’ più piccoli di forma cilindrica tirati giù in Alaska e in Canada.

Ma sono alieni extraterrestri?

Ma sono Ufo, ossia alieni extraterrestri? «Lascerò che la comunità dell’intelligence […] lo capisca. Non ho escluso nulla. A questo punto continuiamo a valutare ogni minaccia o potenziale minaccia», ha risposto il generale americano Glen VanHerck. La ragione tecnica per cui sono stati abbattuti è stata il rischio per le rotte civili: volavano tutti alla quota di crociera degli aerei da traporto e rappresentavo un potenziale ostacolo che nei cieli non è ammissibile. Ma Washington sa qualcosa che non comunica e per questo ha abbattuto gli Ufo? Per il momento non ci sono risposte.

Ufo, cosa significa la parola

Ufo è un acronimo inglese che sta per Unidentified flying object, cioè oggetto volante non identificato. È l’espressione che si usa quando appunto viene avvistato un oggetto in cielo ma non si sa cosa sia. La parola fa pensare agli alieni, agli extra terrestri, a tutto quel mondo cinematografico legato alla fantascienza. Ma gli alieni non c’entrano con gli Ufo: i rapporti statunitensi sugli Oggetti non identificati non hanno trovato prove che gli avvistamenti rappresentassero vita extraterrestre. L’acronimo che dovete segnarvi, se seguite questi fenomeni, è anche un altro: UAP, unidentified anomalous phenomena, fenomeni anomali e non identificati.

Sono circa 350 le nuove segnalazioni di ciò che il governo americano definisce “fenomeno aereo non identificato”, comunemente noto come UFO, dal marzo del 2021 – circa la metà delle quali sono finora inspiegabili, secondo un rapporto dell’Ufficio del Direttore dell’Intelligence Nazionale riportato da Cnn.

Gli oggetti abbattuti non assomigliavano al pallone-spia cinese

Gli “oggetti non identificati” sono una questione di sicurezza nazionale, dunque. Ecco perché vengono abbattuti. E negli ultimi dieci giorni si sono intensificati sia avvistamenti che abbattimenti. Gli ultimi, recentissimi, casi analizzati negli Stati Uniti di oggetti non identificati abbattuti dai caccia sopra il Canada e l’Alaska sarebbero pure loro palloni, ma non sono – ha fatto sapere la Casa Bianca – come il pallone-spia cinese abbattuto sull’Oceano Atlantico lo scorso fine settimana.

«Gli oggetti abbattuti su Alaska e Canada nei giorni scorsi non assomigliavano al pallone di sorveglianza cinese abbattuto al largo della costa della Carolina del Sud ed erano molto più piccoli», ha detto un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca. Dei due ‘Ufo’ abbattuti venerdì e sabato sui cieli nordamericani per ora si sa solo che entrambi, privi di apparenti equipaggiamenti spia, volavano a 40 mila piedi di altitudine (12 mila metri), avevano una forma cilindrica e la grandezza di una Volkswagen Beetle, mentre il pallone-spia – dotato di apparecchiature di sorveglianza – era alto come tre bus allineati e pesava oltre una tonnellata.

L’allarme della Cina

Nel frattempo il Global Times, tabloid vicino al partito comunista cinese, riferisce che “le autorità marittime della provincia dello Shandong, nella Cina orientale, hanno annunciato ieri di aver avvistato un oggetto volante non identificato sulle acque vicino alla città costiera di Rizhao e si stanno preparando ad abbatterlo, ricordando ai pescatori di stare al sicuro tramite messaggi”. Rivelazione fatta solo su Twitter e ufficialità in Cina, tanto da alimentare in molti il sospetto di una provocazione di Pechino. E il “mistero” internazionale continua.

La ricostruzione della Bbc

Ma in una ricostruzione fatta dalla Bbc non si esclude l’ipotesi extraterrestre. L’esercito Usa, riferisce la televisione britannica, non è sicuro di che natura fossero i tre oggetti volanti abbattuti sui cieli sopra il Nord America e non sa come siano riusciti a rimanere in alto. Un comandante militare, spiega l’emittente, ha detto che potrebbe essere un «tipo di pallone gassoso» o un oggetto alimentato con «qualche tipo di sistema di propulsione» concludendo di non poter escludere che si trattassero di oggetti di origine extraterrestre. E il mistero si ingigandisce.