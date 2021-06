Uffici postali di Cisterna: in vigore l’orario estivo di apertura al pubblico.

A seguito della comunicazione della Direzione della Filiale Poste Italiane di Latina, si informa che, con l’arrivo della stagione estiva, gli uffici postali presenti sul territorio effettueranno una temporanea variazione dei giorni ed orari di apertura al pubblico.

In particolare per lo sportello postale di Borgo Flora, in viale dei Bonificatori snc1, sono previste 18 giornate di chiusura stagionale, e precisamente dall’9 al 10 luglio, dal 16 al 17, dal 23 al 24 luglio, e il 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 e 28 agosto 2021.

L’ufficio postale di Le Castella, in via Appia Nord km 49,500, invece rimarrà chiuso per 12 giornate, e precisamente dal 5 al 6, dal 12 al 13, dal 19 al 20 luglio; e il 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23 agosto 2021.

Si ricorda che, in virtù della convenzione stipulata da Poste Italiane con i Carabinieri, i pensionati di tutto il paese di età pari o superiore a 75 anni, che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti, potranno richiedere la consegna della stessa pensione a domicilio (delegando al ritiro i Carabinieri), evitando così di doversi recare negli uffici postali.

