UE: COLDIRETTI, PESCATORI A BRUXELLES CONTRO TAGLIO 2/3 FONDI

Ci sono anche i pescatori di Coldiretti Pesca in piazza a Bruxelles per denunciare le politiche della Commissione Europea, che ha deciso di tagliare i 2/3 dei fondi destinati al settore ittico. “Un inaccettabile tradimento dopo i sacrifici e le misure imposte in questi anni alle imprese italiane – denuncia la responsabile dell’organizzazione Daniela Borriello – frutto di un estremismo ambientalista scollegato dalla realtà il cui unico effetto è stato quello di aumentare la dipendenza dal pesce estero e di far smantellare un peschereccio su tre. Tagliare ora le risorse è uno schiaffo ai sacrifici delle marinerie per sostenibilità e stock ittici, vanificati del tutto.”.

Il piano della Von der Leyen prevede di tagliare le risorse per la filiera ittica da 6,1 miliardi a poco più di 2 miliardi, con una riduzione netta del 67%. Un colpo mortale a una filiera importante del made in Italy agroalimentare che – conclude Coldiretti – conta in Italia circa 12mila imbarcazioni per un giro d’affari complessivo di poco meno di 750 milioni di euro”.