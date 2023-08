Uccidono una capra a calci e mettono i video sui social: la festa di 18 anni dei rampolli della “Fiuggi bene”

Si sono divertiti prendendo a calci fino alla morte una capra, al compleanno di 18 anni. Poi, hanno messo i video sui social, forse ignari del fatto che quella violenza è un realto: maltrattamenti di animali. È successo ad Anagni. Il caso ha scosso la cittadina in provincia di Frosinone. Protagonisti un gruppo di ragazzi delle “famiglie bene” di zona. L’episodio, riporta Il Messaggero, è avvenuto lo scorso sabato in un agriturismo al confine tra Anagni e Fiuggi. Nei due video pubblicati, si vedono dei ragazzi che, tra risate, parolacce e sghignazzi, prendono una carriola e la utilizzano per trasportare davanti ad una finestra una capretta indifesa ed inconsapevole. L’animale viene poi lanciato dalla finestra, rovinando a terra.Successivamente uno dei giovani presenti alla festa comincia a prendere a calci l’animale, uccidendolo. Nessuno prova a fermarlo. I video sono adesso in mano alle forze dell’ordine, si indaga per maltrattamento di animali. (leggo.it)

