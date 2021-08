uccide l’ex Vanessa Zappalà davanti agli amici: il ricercato è Antonino Sciuto, diffuse due foto

È un rivenditore di auto di San Giovanni La Punta, Antonino Sciuto, 38 anni, l’ex fidanzato di Vanessa Zappalà, ricercato per l’omicidio della 26enne commesso la notte scorsa nel lungomare di Acitrezza. L’identità è stata resa nota dai carabinieri che hanno anche diffuso due foto dell’uomo, una con barba corta e l’altra con barba lunga, per favorire la sua cattura attraverso segnalazioni al 112. Tutte le operazioni sono coordinate e autorizzate dalla Procura distrettuale di Catania.L’uomo era stato denunciato per stalking da Vanessa. Per quel reato la Procura di Catania aveva chiesto e ottenuto dal Gip che fosse posto agli arresti domiciliari. Attualmente era sottoposto al divieto di avvicinamento. L’ex fidanzato di Vanessa Zappalà è ricercato dai carabinieri che dalla notte scorsa hanno avviato una vasta ‘caccia all’uomo”

fonte leggo.it