Uccide la moglie nel sonno, chiama il 112 e poi si spara: sul tavolo la lettera di scuse ai figli

Omicidio suicidio la scorsa notte a Torino. Un uomo di 78 anni, Bruno Daniele, ha prima ucciso nel sonno, con un colpo di pistola, la moglie, Ivana Marita Pennacchio, 75enne, poi con la medesima arma si è sparato un colpo alla tempia. Dopo aver sparato alla moglie, nel letto, l’uomo ha chiamato il 112 quindi ha rivolto l’arma contro se stesso.All’arrivo i carabinieri hanno trovato l’uomo riverso sul divano e la pistola regolarmente detenuta. Su un tavolo i militari hanno anche trovato un biglietto di scuse ai figli per il gesto. Ancora in corso di accertamento il movente dell’accaduto. L’uomo era nato a Bari, la moglie a Valenzano (Bari). In via San Quintino sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile e del nucleo investigativo.

fonte leggo.it – foto archivio