Ubriaco molesta clienti in un bar e aggredisce i Carabinieri: denunciato

Nei giorni scorsi, a Cassino, i militari della Sezione Radiomobile del locale Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.) dei Carabinieri hanno deferito in stato di libertà un cittadino di origini bengalesi, residente nell’area del Pontino e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato intorno alle ore 14:30 all’interno di un bar situato nelle vie del centro cittadino. I militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione che indicava la presenza dell’uomo il quale, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcolici, stava importunando in modo molesto gli altri avventori del locale.

Alla richiesta di esibire i documenti di identità per le verifiche di rito, l’uomo si è rifiutato di collaborare, assumendo un atteggiamento aggressivo nei confronti dei Carabinieri, arrivando a strattonarli nel tentativo di sottrarsi al controllo e di guadagnare la fuga.

I militari dell’Arma sono riusciti tempestivamente a contenere e immobilizzare il soggetto, bloccando ogni ulteriore azione violenta. Senza opporre ulteriore resistenza, l’uomo è stato quindi accompagnato presso gli uffici del Comando Compagnia Carabinieri di Cassino per l’identificazione e compilazione degli atti di rito, venendo rilasciato al termine delle attività.

L’operazione conferma il quotidiano impegno dell’Arma dei Carabinieri nel controllo del territorio e nella tutela della sicurezza pubblica. Anche in contesti di potenziale criticità, i militari hanno operato con tempestività, fermezza e professionale equilibrio, a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini e al fine di prevenire più gravi conseguenze.”

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