Ubriaco importuna clienti e barista, aggredisce anche i Carabinieri intervenuti : arrestato

admin
carabinieripaliano111
Share on Tumblr

Un pomeriggio movimentato nel centro di Paliano quello dello scorso 5 gennaio, quando i Carabinieri della locale Stazione, con l’ausilio dei colleghi Nucleo Operativo e Radiomobile di Anagni, hanno arrestato un 34enne del posto.Il fatto è accaduto in un noto bar della cittadina, verso le ore 18.30, quando l’uomo, presentatosi nel locale in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, ha iniziato a importunare dapprima alcuni clienti e conseguentemente la barista e il gestore dell’esercizio pubblico, che hanno richiesto aiuto ai Carabinieri, intervenuti tempestivamente con una pattuglia impiegata nei servizi preventivi incrementati durante le festività. Tuttavia, alla vista dei militari e ai loro tentativi di portarlo alla calma, l’uomo metteva in atto un’escalation di violenza, andando in escandescenza e scagliandosi contro i Carabinieri, per poi rovesciare in terra e danneggiando i tavoli e le sedie del locale, che nel frattempo si era svuotato dai clienti che, impauriti, si erano rifugiati all’esterno.La situazione è stata placata con l’arrivo dei militari di rinforzo dell’Aliquota Radiomobile di Anagni i quali,, unitamente ai colleghi di Paliano,  riuscivano a bloccare la furia dell’uomo ed a  dichiararlo in stato di arresto. Su disposizione dell’A.G., immediatamente informata, dopo le formalità di rito, veniva  accompagnato presso la sua abitazione in regime degli arresti domiciliari.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *