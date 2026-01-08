Ubriaco importuna clienti e barista, aggredisce anche i Carabinieri intervenuti : arrestato

Un pomeriggio movimentato nel centro di Paliano quello dello scorso 5 gennaio, quando i Carabinieri della locale Stazione, con l’ausilio dei colleghi Nucleo Operativo e Radiomobile di Anagni, hanno arrestato un 34enne del posto.Il fatto è accaduto in un noto bar della cittadina, verso le ore 18.30, quando l’uomo, presentatosi nel locale in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, ha iniziato a importunare dapprima alcuni clienti e conseguentemente la barista e il gestore dell’esercizio pubblico, che hanno richiesto aiuto ai Carabinieri, intervenuti tempestivamente con una pattuglia impiegata nei servizi preventivi incrementati durante le festività. Tuttavia, alla vista dei militari e ai loro tentativi di portarlo alla calma, l’uomo metteva in atto un’escalation di violenza, andando in escandescenza e scagliandosi contro i Carabinieri, per poi rovesciare in terra e danneggiando i tavoli e le sedie del locale, che nel frattempo si era svuotato dai clienti che, impauriti, si erano rifugiati all’esterno.La situazione è stata placata con l’arrivo dei militari di rinforzo dell’Aliquota Radiomobile di Anagni i quali,, unitamente ai colleghi di Paliano, riuscivano a bloccare la furia dell’uomo ed a dichiararlo in stato di arresto. Su disposizione dell’A.G., immediatamente informata, dopo le formalità di rito, veniva accompagnato presso la sua abitazione in regime degli arresti domiciliari.

