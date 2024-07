Ubriaco contromano in autostrada per 10 chilometri: patente ritirata. La tragedia evitata grazie alle segnalazioni

Ha guidato per più di 10 chilometri contromano lungo l’autostrada A23 tra Udine Nord e Udine Sud, il responsabile è un uomo di 32 anni, fermato in stato di ebbrezza. L’incidente, avvenuto domenica 30 giugno alle 6:20 di mattina, è stato segnalato dai sensori di sicurezza e dalle telefonate degli automobilisti. La Polizia Stradale è intervenuta tempestivamente, utilizzando la modalità “Safety Car”, per fermare la vettura in sicurezza nei pressi dell’area di parcheggio “Cormor Ovest” a Treppo Grande.Il conducente è stato trovato positivo all’alcoltest con valori oltre quattro volte il limite consentito. Le forze dell’ordine hanno quindi proceduto con il ritiro immediato della patente, sanzioni amministrative fino a 8.186 euro, il fermo dell’auto per tre mesi e la segnalazione alla Procura della Repubblica di Udine per guida in stato di ebbrezza. Fonte leggo.it – foto archivio

